2018-10-30T18:10:43+03:00
Происшествия

Иномарка сбила мужчину в Барнауле

Пострадавшего госпитализировали
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: Анна СЕМИНА
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Иномарка сбила мужчину в Индустриальном районе Барнаула. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 30 октября.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул», авария произошла около трех часов дня. Пешехода сбили в районе пересечения Павловского тракта и улицы Георгиева. По их словам, на него наехал автомобиль Honda CR-V.

- Мужчина жив, его увезли на автомобиле реанимации в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, - передавала девушка Юлия с места события.

Судя по снимкам с места происшествия, мужчину сбили на пешеходном переходе или рядом с ним, после чего его отбросило. Все эти детали предстоит выяснить полицейским. Так же им предстоит выяснить кто был прав – водитель или пешеход. Благо на данном участке есть камеры.

Стоит отметить, что данный пешеходный переход довольно опасный и из-за незнания, а может, из-за невнимательности, там довольно часто происходят аварии. Одна из них несколько лет назад имела летальный исход: девушка сбила троих детей – двух девочек и одного мальчика. Последний от полученных травм скончался. По странному стечению обстоятельств в том ДТП также фигурировал автомобиль Honda CR-V.

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