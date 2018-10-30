Экс-министр образования Алтайского края стал проректором АлтГТУ

30 Окт. 14:02 2018-10-30T14:02:55+03:00

Ранее его должности в вузе не было

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Бывший министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких нашел новое место работы. Он назначен на пост проректора Алтайского технического университета.

Об этом пишет портал «Политсибру» со ссылкой на самого Александра Жидких.

Напомним, ранее новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил его от занимаемой должности врио министра образования и науки региона. Его место занял ректор АКИПКРО Максим Костенко. К новым обязанностям Жидких приступил еще неделю назад – 24 октября.

- Он назначен проректором по экономике и стратегическому развитию, - сообщает источник информации.

Судя по данным с официального сайта «политеха», ранее в университете такой должности не было.

Справка

Александр Жидких является магистром экономики, к.э.н. В 1999 году окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. Его специализация – «Металлорежущие станки и инструменты» и «Экономика и управление на предприятии». После этого он получил диплом АлтГУ.

Должность министра образования и науки занимал с 2016 года.