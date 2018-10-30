2018-10-30T13:11:10+03:00
Общество

Более 400 переселенцев приехали в Бийский район

С этого года им полагаются некоторая компенсация
Анна СЕМИНА
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Более 400 бывших соотечественников переехали в Бийск и Бийский район Алтайского края.

Такие данные приводят в Министерстве труда и социальной защиты региона. Все они переезжают по государственной программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Она начала работать с 2013 года. Среди тех, кто выбрал Алтайский край, оказалась семья Татьяны Пороховой, которая переехала в наш регион из города Аксу Павлодарской области Казахстана. Женщина рассказала, что перебраться в Россию она захотела после того, как побывала в гостях у родственников в селе Верх-Катунское.

- Больше всего меня привлекла перспектива для детей. Здесь много спортивных секций, творческих кружков, студий. В Бийске можно получить образование. В Аксу такого не было, - говорит Татьяна.

В Бийском районе она проживает с 2015 года. Сейчас женщина трудится лаборантом физико-механических испытаний в Бийской льняной компании. В скором будущем она готовится получить российское гражданство. Согласно программе переселения это можно будет сделать в ускоренном формате.

Стоит отметить, что с этого года участники программы могут компенсировать плату на прохождение медицинского освидетельствования и затраты по найму жилья до 36 тысяч рублей за полгода.

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