Школьного директора обвиняют в хищении бюджетных денег

30 Окт. 11:07 2018-10-30T11:08:42+03:00

Ему придется ответить за это в суде

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32-летнего директора школы из Красногорского района Алтайского края обвиняют в хищении более 20 тысяч рублей.

Следствие установило, что с сентября 2016-го по октябрь 2017 года руководитель одной из школ района обратился в комитет администрации Красногорского района по образованию с ходатайством о выделении денег на нужды школы – требовалось купить спортивный инвентарь и строительные материалы.

После того как деньги пришли, мужчина распорядился ими по своему усмотрению. Для отчетности он предоставил в комитет товарные чеки с ложными сведениями о наименовании, количестве и стоимости приобретенного товара, который на самом деле он не покупал.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Документы уже переданы в суд.

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