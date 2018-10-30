Контейнеры для отработанных батареек установили в Барнауле
Компания, занимающаяся производством сортировочного оборудования, установила в Барнауле контейнеры для сбора отработанных батареек.
Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, компания «СиСорт» в нашем городе она уже успела собрать 62 килограмма пальчиковых и мизинчиковых батареек. Их отправили на переработку и утилизацию в Челябинск.
- Там их по всем правилам утилизируют на предприятии «Мегаполисресурс», - подтверждают в мэрии.
В Барнауле специальные урны для отработанных батареек можно найти на проспекте Калинина, 75 и на улице Герма Титова, 7.
Кстати, уже сейчас компания готовится в выпуску на рынок нового фотосепаратора для мусора. Он сможет стать главным в оснащении заводов по переработке твердых бытовых отходов.
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