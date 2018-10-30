2018-10-30T10:05:10+03:00
Общество

Контейнеры для отработанных батареек установили в Барнауле

Их отправят на переработку в Челябинск
Анна СЕМИНА
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Компания, занимающаяся производством сортировочного оборудования, установила в Барнауле контейнеры для сбора отработанных батареек.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, компания «СиСорт» в нашем городе она уже успела собрать 62 килограмма пальчиковых и мизинчиковых батареек. Их отправили на переработку и утилизацию в Челябинск.

- Там их по всем правилам утилизируют на предприятии «Мегаполисресурс», - подтверждают в мэрии.

В Барнауле специальные урны для отработанных батареек можно найти на проспекте Калинина, 75 и на улице Герма Титова, 7.

Кстати, уже сейчас компания готовится в выпуску на рынок нового фотосепаратора для мусора. Он сможет стать главным в оснащении заводов по переработке твердых бытовых отходов.

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