На Алтае преступники скинули тело мужчины в выгребную яму и залили бетоном

30 Окт. 09:44 2018-10-30T09:47:43+03:00

Бийчанин уехал в Республику Алтай в поисках работы и уже не вернулся

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Жестокое преступление совершили двое мужчин в республике Алтай – во время пьяной ссоры они убили собутыльника.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК, 31-летний бийчанин отправился в Республику в поисках работы. Он трудился на стройках, проживал в съемном жилье в Майминском районе. В ночь с 31 августа на 1 сентября в одном из жилых домов в Горно-Алтайске он распивал спиртные напитки (а также употреблял растительные наркотики) с 39-летним местным жителем и 30-летним мужчиной из Алтайского края. В какой-то момент между ними произошла ссора, и собутыльники стали избивать бийчанина.

- Они нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, - сказали в СУСКе.

Затем злоумышленники вынесли тело на улицу, а спустя несколько дней скинули его в выгребную яму уличного туалета, засыпав землей и залив бетоном. После того, как мужчина перестал выходить на связь, его родственники написали заявление в правоохранительные органы. Тело извлекли из ямы 25 октября и направили на экспертизу.

Сейчас обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчины заключены под стражу.