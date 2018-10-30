2018-10-30T09:07:11+03:00
Экономика

«Роскачество» заключило соглашение с правительством Алтайского края

Иван ОЛЕКСЮК
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Глава «Роскачества» Максим Протасов и губернатор Алтайского края заключили соглашении о сотрудничестве. Предполагается, организация будет исследовать местные товары. Это позволит ряду алтайских производителей выйти на новые рынки.

- Лучшие региональные товары получат российский «Знак качества» и соответствующие меры государственной поддержки, в числе которых - продвижение в торговых сетях страны, - сказал на встрече Протасов. - Не в обиду другим регионам могу сказать: мы провели исследования более ста товарных категорий и в товарах из Алтайского края не выявили ни одного нарушения требований безопасности. Роскачество исследует всю корзину потребительских товаров - и продукты питания, и товары легкой промышленности, и другие позиции. Ни в одном товаре из Алтайского края мы не нашли нарушений требований безопасности или нарушений требований заявленного ГОСТа. Это единственный регион с такими показателями.

Кстати, одно из ближайших исследований, которые проведет «Росскачество» на Алтае будет касаться топлива. Результаты станут известны к концу года.

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