2018-10-30T08:50:14+03:00
Общество

В Барнауле погасили Вечный огонь на Мемориале Славы

Необходимо провести диагностику оборудования
Анна СЕМИНА
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В центре Барнаула на Мемориале Воинской Славы погасили Вечный огонь. Горожане рассказывают, что он не горит уже несколько недель.

Разговоры об этом начались в социальных сетях. Жители города были обеспокоенны тем, что в мемориале «отключили» Вечный огонь, который символизирует память о подвиге наших предков.

Как сегодня сообщили на сайте vesti22.tv со ссылкой на мэрию, необходимо провести диагностику резервуаров, в которых хранится газ. Не исключено, что они дали течь.

- У нас сложилась ситуация, что газ, который закачивается, он куда-то уходит. Мы планируем, что до 11-12 ноября посмотрим причину, устраним её, ну и, наверное, запустим. Мы просим извинения у барнаульцев, но это необходимая мера. Огонь-то вечный, инфраструктура не вечная, ее надо смотреть, ремонтировать. Тем более, впереди зима, мы не знаем, какое там промерзание, как себя поведёт это всё, - говорит Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации Барнаула.

Кстати, по его словам, решается вопрос о подключении Мемориала Славы к магистральному газопроводу.

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