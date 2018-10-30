В Барнауле погасили Вечный огонь на Мемориале Славы
В центре Барнаула на Мемориале Воинской Славы погасили Вечный огонь. Горожане рассказывают, что он не горит уже несколько недель.
Разговоры об этом начались в социальных сетях. Жители города были обеспокоенны тем, что в мемориале «отключили» Вечный огонь, который символизирует память о подвиге наших предков.
Как сегодня сообщили на сайте vesti22.tv со ссылкой на мэрию, необходимо провести диагностику резервуаров, в которых хранится газ. Не исключено, что они дали течь.
- У нас сложилась ситуация, что газ, который закачивается, он куда-то уходит. Мы планируем, что до 11-12 ноября посмотрим причину, устраним её, ну и, наверное, запустим. Мы просим извинения у барнаульцев, но это необходимая мера. Огонь-то вечный, инфраструктура не вечная, ее надо смотреть, ремонтировать. Тем более, впереди зима, мы не знаем, какое там промерзание, как себя поведёт это всё, - говорит Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации Барнаула.
Кстати, по его словам, решается вопрос о подключении Мемориала Славы к магистральному газопроводу.