Вымогатели засунули барнаульца в сумку, желая заполучить его квартиру
Суд отправил за решетку троих вымогателей, которые пытались получить квартиру барнаульца.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в апреле минувшего года злоумышленники проникли в квартиру под видом коммунальных работников, избили и связали хозяина, забрали ценное имущество и ювелирные изделия. А затем заставили залезть потерпевшего в сумку и в ней вывезли мужчину в пригород, где продолжали удерживать.
- От него требовали незаконного переоформления квартиры стоимостью около 1,3 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве. - Мужчине удалось освободиться, он обратился в правоохранительные органы, похитителей задержали. Незаконная сделка предотвращена.
Дело расследовали по четырем статьям (вымогательство, грабеж, похищение человека и похищение документов). Мужчин приговорили к 7,5; 8 и 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.