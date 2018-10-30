Вымогатели засунули барнаульца в сумку, желая заполучить его квартиру

30 Окт. 08:02 2018-10-30T08:03:04+03:00

Мужчины проникли к нему домой под видом коммунальных работников

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Суд отправил за решетку троих вымогателей, которые пытались получить квартиру барнаульца.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в апреле минувшего года злоумышленники проникли в квартиру под видом коммунальных работников, избили и связали хозяина, забрали ценное имущество и ювелирные изделия. А затем заставили залезть потерпевшего в сумку и в ней вывезли мужчину в пригород, где продолжали удерживать.

- От него требовали незаконного переоформления квартиры стоимостью около 1,3 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве. - Мужчине удалось освободиться, он обратился в правоохранительные органы, похитителей задержали. Незаконная сделка предотвращена.

Дело расследовали по четырем статьям (вымогательство, грабеж, похищение человека и похищение документов). Мужчин приговорили к 7,5; 8 и 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.