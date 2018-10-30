2018-10-30T07:30:05+03:00
Общество

Непогода в Барнауле может вызвать всплеск ДТП

ГИБДД призывает водителей сменить резину и быть крайне осторожными
САПОЖКОВА Александра
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Непогода в БарнаулеНепогода в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Дождь, мокрый снег и гололед могут вызвать всплеск ДТП на дорогах Барнаула. Госавтоинспекция города в связи с непогодой призывает водителей быть крайне внимательными и сменить летнюю резину на зимнюю.

- Водителям следует воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и других маневров, не убедившись в их безопасности. Не стоит забывать о необходимости соблюдать боковой интервал и дистанцию между автомобилями, - говорят в ГИБДД,

Также автоинспекторы напоминают, что в обязательном порядке в любое время суток передвигаться на машине нужно с включенными внешними световыми приборами.

Из-за осадков и сокращения светового дня ухудшилась видимость на дорогах, поэтому пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на сумкках или верхней одежде. Кроме того, переходить дорогу следует только по переходам, убедившись в безопасности, передвигаться нужно только по тротуарам, а не по краю проезжей части.

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