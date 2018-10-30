Определен полный список финалистов Лиги #КВНАЛТАЙ

30 Окт. 06:08 2018-10-30T06:09:54+03:00

За победу поборются пять команд

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Полный список финалистов Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2018 года определен по итогам второго полуфинала.

Так, за звание финалиста поборются пять команд:

- «Союз Нерушимый» (Барнаул),

- «Первый Космонавт» (Барнаул),

- «Погналити» (Бийск),

- «Сборная Соседей» (Кемерово),

- «Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск).

Во втором полуфинале в финал не прошли команды, занявшие четвертое и пятое места – «Какая-то Сборная» (Бийск) и «Три Кота» (Горно-Алтайск). Номинацию «Лучший актер» получил Егор Шетеля из команды «Твердятич Пихто», победителем в номинации «Лучшая актриса» стала Ольга Ледовская из «Какой-то Сборной». Команда «Сборная Соседей» из Кемерово стала автором «Лучшей шутки».

Финал пройдет 8 декабря в ДК «Сибэнергомаш» (Барнаул, пр. Ленина, 147).

Билеты можно приобрести в кассах сети Kassy.ru, на сайте https://barnaul.kassy.ru/event/2-3451/hall/ и у распространителей.

Подробности в группе «#КВНАЛТАЙ» в Инстаграме instagram.com/kvnaltay и во «ВКонтакте» vk.com/kvnaltay.

Фотоотчет со второго полуфинала на этой неделе можно будет найти на сайте Geometria.ru.