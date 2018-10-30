2018-10-30T06:07:56+03:00
Общество

В Алтайском крае сменился министр здравоохранения

Возглавил министерство Дмитрий Попов
Дарья САВЕНКО
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Дмитрий ПоповДмитрий ПоповФото: предоставлено пресс-службой
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Министром здравоохранения Алтайского края с понедельника, 29 октября, назначен Дмитрий Попов. При этом, с 22 октября обязанности министра здравоохранения региона исполняла Наталья Белоцкая, но ее не утвердили по этот пост.

Как сообщает в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, с января 2013 года Дмитрий Владимирович работал заместителем министра здравоохранения Красноярского края. В круг его обязанностей входил блок лечебной работы: организация медицинской помощи взрослому и детскому населению, акушерско-гинекологическая помощь, лекарственное обеспечение. Он женат и воспитывает двоих детей.

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