В Алтайском крае сменился министр здравоохранения

30 Окт. 06:05 2018-10-30T06:07:56+03:00

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Министром здравоохранения Алтайского края с понедельника, 29 октября, назначен Дмитрий Попов. При этом, с 22 октября обязанности министра здравоохранения региона исполняла Наталья Белоцкая, но ее не утвердили по этот пост.

Как сообщает в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, с января 2013 года Дмитрий Владимирович работал заместителем министра здравоохранения Красноярского края. В круг его обязанностей входил блок лечебной работы: организация медицинской помощи взрослому и детскому населению, акушерско-гинекологическая помощь, лекарственное обеспечение. Он женат и воспитывает двоих детей.

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