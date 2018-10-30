Погода на 30 октября 2018 года в Барнауле: дождь и ветер

30 Окт. 05:52 2018-10-30T05:52:26+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 30 октября 2018 года в Барнауле Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 30 октября 2018 года в Барнауле

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Во вторник, 30 октября 2018 года, в Барнауле ожидается прохладная погода с мокрым снегом и гололедом.

Так, по данным синоптиков, в течение дня в Барнауле переменная облачность, осадки в виде дождя, гололед. Ветер юго-западный, 9-14м/с, с усилением до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

По Алтайскому краю также переменная облачность, мокрый снег и гололед. Ветер юго-западный, днем 9-14 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Местами столбик термометра поднимется до +8 градусов.

Во вторник по Алтайскому краю действует штормовое предупреждение. Особо осторожно следует быть на трассах. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Первомайском районах, А-322 в Рубцовском и Поспелихинском районах, на автодорогах местного значения в Хабарском районе.