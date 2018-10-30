В Барнауле разыскивается поджигатель автомобилей

30 Окт. 05:24 2018-10-30T05:24:53+03:00

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В Барнауле разыскивается серийный поджигатель автомобиля. На счету пиромана уже две попытки. В каждом случае он действовал одинаково.

Один из автомобилей неизвестный поджечь рядом за кинотеатром «Мир». Злоумышленник поджег колесо легкового автомобиля «Renault», но пламя погасло, и автомобиль почти не пострадал.

Злоумышленник пытался поджечь колесо, видимо, рассчитывая на то, что огонь перекинется на промасленные детали и резину. К счастью, его попытки закончились неудачей. Тем не менее, владельцы автомобилей обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщает елеканал «Вести-Алтай».

- Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание. В связи с умышленным повреждением имущества путём поджога решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали телеканалу в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.