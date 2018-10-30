На Алтае из-за военных перекроют дороги

30 Окт. 04:40 2018-10-30T04:50:29+03:00

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В Алтайском крае ограничат движение по автодорогам для всех видов транспорта из-за перемещения военных колонн. Маневры будут совершатся на разных участках трасс с 30 октября по 1 ноября. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, алтайские трассы будут перекрывать трижды:

30 октября с 7:40 до 8:40 ограничат движение на участке «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — садоводство «Горизонт», а с 18:10 до 19:10 в обратном направлении.

31 октября с 7:40 до 8:40 перекроют участок дороги «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — садоводство «Горизонт» и с 16:10 минут до 17:10 в обратном направлении.

01 ноября с 3:40 до 6:40 движение ограничат на участке «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — Полковниково».

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут и время поездок.