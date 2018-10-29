2018-10-29T16:35:20+03:00
Общество

Барнаульцы смогут узнать, где стоят контейнеры для пластика

Карта дислокации появилась в сервисе 2GIS
Дарья САВЕНКО
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Карта дислокации контейнеров для пластика в Барнауле появилась в сервисе 2GIS. Этому способствовали активисты движения «Мусора.Больше.Нет».

Как сообщили в городской администрации, все объекты прошли предварительную проверку специалистами компании, которые в течение нескольких месяцев обошли адреса и обозначили наиболее точно, с какой стороны дома или двора находится сетка для ПЭТ-бутылок.

Для того чтобы найти ближайший место для сбора ПЭТ-тары, необходимо набрать в поисковой строке 2GIS «контейнер для пластика» или «контейнер для пэт».В настоящий момент на карте нанесено 255 объектов и их количество увеличивается по мере уточнения.

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