Турпроекты Алтайского края стали призерами премии Russian Event Awards
Проекты из Алтайского края участвовали в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который прошел в Нижнем Новгороде, и заняли призовые места.
Эту премию присуждают по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. В этом году 60 регионов России подали 578 заявок. В финал вышли 200 проектов из 44 регионов России.
Призовые места заняли четыре проекта Алтайского края. Так, гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» присудили празднику «Цветение маральника». Первое место в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма» получил праздник «Алтайская зимовка».
Событийный календарь Алтайского края отметили в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий», у проекта третье место. Такой же результат у долины семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».