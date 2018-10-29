2018-10-29T15:43:11+03:00
Общество

Турпроекты Алтайского края стали призерами премии Russian Event Awards

Всего в финал вышли 200 проектов из 44 регионов России
Дарья САВЕНКО
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Всего в финал вышли 200 проектов из 44 регионов РоссииВсего в финал вышли 200 проектов из 44 регионов РоссииФото: Дарья САВЕНКО
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Проекты из Алтайского края участвовали в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который прошел в Нижнем Новгороде, и заняли призовые места.

Эту премию присуждают по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. В этом году 60 регионов России подали 578 заявок. В финал вышли 200 проектов из 44 регионов России.

Призовые места заняли четыре проекта Алтайского края. Так, гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» присудили празднику «Цветение маральника». Первое место в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма» получил праздник «Алтайская зимовка».

Событийный календарь Алтайского края отметили в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий», у проекта третье место. Такой же результат у долины семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

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