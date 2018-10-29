2018-10-29T12:41:50+03:00
Происшествия

Фекальное озеро растеклось по подвалу многоэтажки в Барнауле

В отношении управляющей компании проведут прокурорскую проверку
Анна СЕМИНА
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Озеро нечистот в подвале барнаульской многоэтажкиОзеро нечистот в подвале барнаульской многоэтажкиФото: скриншот видео
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Жители барнаульской многоэтажки на улице Глушкова, 54 уже несколько месяцев живут с фекальным озером в подвале, и все это время управляющая компания заверяла, что все в порядке.

Отчаявшиеся люди обратились в общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль». Жить стало уже невозможно. Из подвала несет неприятным запахом, избавиться от которого невозможно. Примечательно, что все это время управляющая компания заверяла, что все в порядке.

-Мы понятия не имели, что творится в подвалах. В подъездах стоял жуткий запах, но доступа в подвалы нам не давала управдом. Все открылось случайно, когда начали приводить в порядок окна, которые ведут с подвала на улицу, и одно осталось не заделанным. После обращения к управдому, выяснилось, что это окно заделывать и не собираются, поскольку это единственный источник вентиляции, – рассказала общественникам жительница дома Марина Ложечко.

Только на днях людям удалось прорваться в собственный подвал и увидеть все своими глазами. И они, надо сказать, оказались в шоке. Там уже образовалось настоящее фекальное озеро, и УК ничего с этим делать не собирается.

«Гражданский патруль» уже обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту длительного бездействия ООО «УК «Октябрьский» по содержанию и ремонту общего имущества.

По словам представителя общественной организации в Барнауле Игоря Берга, это далеко единичный случай, к сожалению, многие управляющие компании халатно относятся к содержанию и ремонту жилья.

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