Белокуриха и Яровое вошли в ТОП-5 самых популярных курортов Сибири

29 Окт. 12:20 2018-10-29T12:20:03+03:00

Отдых там стоит до 3 тысяч рублей в сутки на семью Фото: Дарья САВЕНКО

Отдых там стоит до 3 тысяч рублей в сутки на семью

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Сразу два города Алтайского края вошли в ТОП-5 самых популярных курортов Сибири в этом году. Это выяснили специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Туристы, путешествующие самостоятельно, отдыхают в Яровом и Белокурихе, в среднем, по шесть дней. Тратят они на аренду жилья до от 2,4 до 3 тысяч рублей в сутки на семью.

Топ-5 курортов Сибири, популярных у туристов в 2018 году:

Шерегеш - 2 960 рублей/ 3,5 ночи *

Яровое - 3 010 рублей/ 5,5 ночей

Белокуриха - 2 390 рублей/ 5 ночей

Байкальск - 2 210 рублей/ 3,5 ночи

Листвянка - 2 850 рублей/ 4,5 ночи

* Средние траты семьи на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони

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