Сотрудница авиакассы в Барнауле украла у клиентов около 500 тысяч рублей
Сотрудница авиакассы в Барнауле пойдет под суд за то, что за счет клиентов накопила себе неплохое состояние – около полумиллиона рублей.
Сотрудники транспортной полиции установили, что 39-летняя жительница Барнаула, сознательно нарушала действующие тарифы и завышала стоимость проездных билетов, а также суммы агентских сборов.
- Она оформляла покупателям подложные электронные билеты, квитанции и кассовые чеки, - уточняют в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Чтобы скрыть свою преступную схему она предоставляла в бухгалтерию компании отчетную документацию с фактической стоимостью проданных билетов. В итоге за три года (с 2014 по 2017-й) она похитила у клиентов около 500 тысяч рублей.
Когда в мае этого года все вскрылось, на женщину завели уголовное дело. Ей уже предъявили обвинение в мошенничестве. Теперь уже бывшей сотруднице авиакассы грозит лишение свободы на срок до шести лет.