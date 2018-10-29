2018-10-29T11:50:51+03:00
Происшествия

Сотрудница авиакассы в Барнауле украла у клиентов около 500 тысяч рублей

Ей грозит до шести лет тюрьмы
Анна СЕМИНА
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Преступная схема работала три годаПреступная схема работала три годаФото: Анна СЕМИНА
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Сотрудница авиакассы в Барнауле пойдет под суд за то, что за счет клиентов накопила себе неплохое состояние – около полумиллиона рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили, что 39-летняя жительница Барнаула, сознательно нарушала действующие тарифы и завышала стоимость проездных билетов, а также суммы агентских сборов.

- Она оформляла покупателям подложные электронные билеты, квитанции и кассовые чеки, - уточняют в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Чтобы скрыть свою преступную схему она предоставляла в бухгалтерию компании отчетную документацию с фактической стоимостью проданных билетов. В итоге за три года (с 2014 по 2017-й) она похитила у клиентов около 500 тысяч рублей.

Когда в мае этого года все вскрылось, на женщину завели уголовное дело. Ей уже предъявили обвинение в мошенничестве. Теперь уже бывшей сотруднице авиакассы грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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