«Алтайэнерго» ликвидировало последствия непогоды

29 Окт. 10:45 2018-10-29T10:48:12+03:00

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Бригады «Алтайэнерго» ликвидировали последствия нарушений в работе энергообъектов, вызванные непогодой.

28 октября персонал был переведен в режим повышенной готовности в 16 часов – сразу после получения штормового предупреждения. Ураган первым пришел в юго-западные районы. Первые сообщения о нарушениях в работе электросетевого комплекса поступили из Каменского, Рубцовского, Завьяловского, Угловского районов. Поздним вечером циклон достиг Барнаула. К полуночи дошел до Первомайского, Топчихинского, Алейского, Заринского, Тальменского, Бийского, Целинного, Алтайского, Петропавловского районов.

Аварийно-восстановительные бригады в сложнейших погодных условиях на протяжении всей ночи не прерывали работу на линиях электропередачи. 86 бригад (258 человек и 43 единиц техники) ликвидировали 46 нарушений. В большинстве случаев было автоматическое повторное включение объектов, энергоснабжение потребителей не было нарушено на длительный период.

Во время непогоды в «Алтайэнерго» работал оперативный штаб, а также контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно было узнать всю информацию об электроснабжении, сообщить об отключении света.

Сейчас восстановлена нормальная схема энергоснабжения. Персонал «Алтайэнерго» переведен в обычный режим работы.

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