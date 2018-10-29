Штормовое предупреждение продлили в Барнауле

29 Окт. 10:33 2018-10-29T10:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики продлили штормовое предупреждение – в ближайшие два дня в Барнауле ожидается снег и гололед.

Погода испортится во второй половине дня 29 октября и продержится сутки 30 октября. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололедные явления, усиление ветра до 19-24 м/с, порывы 25-27 м/с, а также понижение температуры. Днем 29 октября воздух прогреется до +4...+6, а ночью опустится до +1...+3 градусов, 30 октября днем около нуля, а днем температура опустится до -6 градусов.

Из-за гололеда увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Первомайском районах и А-322 в Рубцовском и Поспелихинском районах.

Читайте также

В Алтайском крае дорожные службы работают в режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погоды дорожные службы Алтайского края работают на федеральных трассах в режиме повышенной готовности. Связано это в первую очередь, с гололедом (подробнее).