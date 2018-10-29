2018-10-29T10:35:41+03:00
Общество

Штормовое предупреждение продлили в Барнауле

Синоптики обещают снег, гололед и ветер
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Синоптики обещают снег, гололед и ветерСиноптики обещают снег, гололед и ветерФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Синоптики продлили штормовое предупреждение – в ближайшие два дня в Барнауле ожидается снег и гололед.

Погода испортится во второй половине дня 29 октября и продержится сутки 30 октября. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололедные явления, усиление ветра до 19-24 м/с, порывы 25-27 м/с, а также понижение температуры. Днем 29 октября воздух прогреется до +4...+6, а ночью опустится до +1...+3 градусов, 30 октября днем около нуля, а днем температура опустится до -6 градусов.

Из-за гололеда увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Первомайском районах и А-322 в Рубцовском и Поспелихинском районах.

Читайте также

В Алтайском крае дорожные службы работают в режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погоды дорожные службы Алтайского края работают на федеральных трассах в режиме повышенной готовности. Связано это в первую очередь, с гололедом (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле