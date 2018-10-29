2018-10-29T08:36:38+03:00
Общество

Читательница «Комсомолки» из Барнаула выиграла цифровую приставку для ТВ

21-летняя Дарья Пономарева наиболее творчески подошла к участию в викторине
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Читательница «Комсомолки» из Барнаула выиграла цифровую приставку для ТВЧитательница «Комсомолки» из Барнаула выиграла цифровую приставку для ТВФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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«Комсомолка» и «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр» провели розыгрыш цифровой ТВ-приставки. По условиям конкурса, читатели должны были объяснить, почему логотип цифрового эфирного телевидения выполнен в виде бабочки.

Лучшим признан ответ 21-летней жительницы Барнаула Дарьи Пономаревой:

– Переход с аналогового телевещания на цифровое – серьезный технологический процесс, который подразумевает существенное обновление и предусматривает несколько стадий. Каждый ребенок из учебников по биологии знает: прежде, чем на свет появляются бабочки, они проходят несколько циклов. Сначала это яйцо, потом гусеница, затем куколка, и только из нее появляется бабочка. Известно, что бабочка символизирует радость, любовь и счастливую семейную жизнь. С учетом того, что практически в каждом доме есть телевизор, бабочка как символ цифрового телевидения очень удачно вписывается в общую концепцию домашнего тепла и уюта.

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