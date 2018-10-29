Отголоски аварии с BMW: ночью на проспекте Ленина дежурят наряды ДПС

29 Окт. 08:12 2018-10-29T08:12:38+03:00

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После трагической аварии с BMW X6, инспекторы ГИБДД усилили дежурство на проспекте Ленина в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в настоящий момент обеспечение безопасности дорожного движения в Барнауле находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Андрея Подоляна. По его указанию на проспекте Ленина в вечернее и ночное время работают шесть-семь экипажей ГИБДД. Также для работы привлечены передвижные комплексы фото- и видео-фиксации нарушений.

- В ближайшее время будет решен вопрос об использовании мобильных средств фиксации нарушений ПДД на территории Барнаула, - отметили в ведомстве.

Также в полиции рассказали и статистику прошедших выходных в Барнауле. Так, было выявлено 851 нарушение ПДД. В числе привлеченных к административной ответственности 16 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения за управлением транспортного средства.