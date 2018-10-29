2018-10-29T08:12:38+03:00
Общество

Отголоски аварии с BMW: ночью на проспекте Ленина дежурят наряды ДПС

Такое поручение дал главный полицейский Алтайского края
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

После трагической аварии с BMW X6, инспекторы ГИБДД усилили дежурство на проспекте Ленина в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в настоящий момент обеспечение безопасности дорожного движения в Барнауле находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Андрея Подоляна. По его указанию на проспекте Ленина в вечернее и ночное время работают шесть-семь экипажей ГИБДД. Также для работы привлечены передвижные комплексы фото- и видео-фиксации нарушений.

- В ближайшее время будет решен вопрос об использовании мобильных средств фиксации нарушений ПДД на территории Барнаула, - отметили в ведомстве.

Также в полиции рассказали и статистику прошедших выходных в Барнауле. Так, было выявлено 851 нарушение ПДД. В числе привлеченных к административной ответственности 16 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения за управлением транспортного средства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле