29 Окт. 08:04 2018-10-29T08:08:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьера фильма «Репродукция» состоялась в Барнауле. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города.

Как говорится в анонсе, это научно-фантастический триллер об ученом-биологе (его играет Киану Ривз). Он теряет в автокатастрофе свою семью и мечтает ее вернуть. Одержимый желанием, он преступает законы государства, научной этики и самой природы. После воскрешения на близких и на самого ученого начинается охота. В ролях также: Томас Миддлдитч, Элис Ив, Джон Ортис и другие.

Цена билета - от 120 до 250 рублей. В прокате фильм до 7 ноября. Начало самого раннего сеанса в 9.45 (в кинотеатре «Мир»). А самого позднего – в 23.25 (кинотеатр «Огни»). Продолжительность сеанса – почти два часа.

Также среди премьер обозначены фильмы: "Богемская рапсодия", "Несокрушимый", "Только не они" и другие.