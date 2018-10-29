2018-10-29T08:08:41+03:00
Досуг

Премьера фильма «Репродукция» состоялась в Барнауле

Цена билета на премьеру фильма «Репродукция» - от 120 до 250 рублей
САПОЖКОВА Александра
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Стоп-кадр фильма "Репродукция"Стоп-кадр фильма "Репродукция"
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Премьера фильма «Репродукция» состоялась в Барнауле. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города.

Как говорится в анонсе, это научно-фантастический триллер об ученом-биологе (его играет Киану Ривз). Он теряет в автокатастрофе свою семью и мечтает ее вернуть. Одержимый желанием, он преступает законы государства, научной этики и самой природы. После воскрешения на близких и на самого ученого начинается охота. В ролях также: Томас Миддлдитч, Элис Ив, Джон Ортис и другие.

Цена билета - от 120 до 250 рублей. В прокате фильм до 7 ноября. Начало самого раннего сеанса в 9.45 (в кинотеатре «Мир»). А самого позднего – в 23.25 (кинотеатр «Огни»). Продолжительность сеанса – почти два часа.

Также среди премьер обозначены фильмы: "Богемская рапсодия", "Несокрушимый", "Только не они" и другие.

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