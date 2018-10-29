Пьяный мужчина поджег свой автомобиль, чтобы его не эвакуировали

29 Окт. 07:48 2018-10-29T08:11:00+03:00

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Странный случай произошел в Барнауле в минувшие выходные – мужчина специально поджег свой автомобиль, чтобы его не эвакуировали на штрафстоянку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в воскресенье, 28 октября, экипаж ГИБДД остановил автомобиль, водитель которого, 44-летний мужчина, проехал на красный сигнал светофора. Оформляя протокол, полицейские поняли, что автолюбитель пьян. Машина в этом случае подлежала эвакуации на штрафстоянку, однако мужчина сдаваться не хотел. Под предлогом забрать личные вещи из багажника, он леснул на капот неизвестную жидкость из бутылки и при помощи зажигалки попытался поджечь автомобиль.

Полицейские немедленно потушили возгорание, а водителя задержали. Огнем повреждено форменное обмундирование полицейских.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Андрей Подолян поручил провести тщательную и объективную проверку происшествия, а материалы передать в следственный комитет.