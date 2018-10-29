В Барнауле отключили светофоры

29 Окт. 06:53 2018-10-29T06:53:54+03:00

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Автомобилистам стоит быть наиболее внимательными на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Партизанской и на Малахова, 113. В понедельник, 28 октября, там временно отключат светофоры.

Так, светофоры на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Партизанской отключили с 9:00 до 15:00, а на Малахова, 113 – с 10:00 до 11:00.

Участникам дорожного движения следует быть внимательными, проезжая указанные участки, соблюдать требования дорожных знаков.

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