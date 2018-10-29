2018-10-29T06:40:28+03:00
Общество

В Алтайском медуниверситете возобновил работу диссертационный совет

САПОЖКОВА Александра
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АГМУАГМУФото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском медуниверситете возобновил деятельность диссертационный совет. Теперь ученые края, не выезжая за пределы региона, смогут защищать кандидатские и докторские диссертации по трем востребованным специальностям: «Гематология и переливание крови», «Внутренние болезни», «Кардиология».

Отметим, действие совета было приостановлено 11 апреля 2018 года в связи с изменившимися требованиями Высшей аттестационной комиссии, предъявляемыми к качеству научной деятельности членов совета. На момент рассмотрения ходатайства члены диссертационного совета по медицинским специальностям должны иметь не менее трех публикаций по своей специальности в журналах Web of Science и Scopus и не менее пяти публикаций в журналах из перечня ВАК за предыдущие пять лет.

В результате проведенной Алтайским медуниверситетом работы произошло значительное обновление состава членов диссовета. Теперь в него входит 25 человек (ранее было 22), из которых 19 – представители АГМУ, а 6 – приглашенные профессора из соседних регионов Сибири. Возглавляет диссертационный совет заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики с курсом ДПО, профессор Валерий Елыкомов.

- В России отмечается тенденция по оптимизации сети неэффективных диссертационных советов. В этой связи возобновление работы нашего диссертационного совета является подтверждением высокого уровня научно-исследовательской деятельности в нашем вузе», – подчеркнул ректор АГМУ Игорь Салдан.

По словам проректора по научной работе и инновация АГМУ Александра Жарикова, возобновление работы совета, несомненно, будет способствовать повышению качества кадрового потенциала системы здравоохранения края.

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