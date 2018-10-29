Остановку транспорта ограничат в центре Барнаула на двух участках

29 Окт. 06:33 2018-10-29T06:40:29+03:00

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В Барнауле установили дополнительные дорожные знаки, которые запрещают остановку транспорта на двух участках.

Как сообщает пресс-центр администрации города, в частности с понедельника, 29 октября, остановка будет запрещена на нечетной стороне переулка Трудового, от дома №39 до улицы Папанинев. Помимо этого, определен еще один аналогичный участок. Он располагается на четной стороне проспекта Комсомольского: теперь остановка запрещена от здания №42 и улицы Партизанской.

- На данных участках будут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время с 22.00 до 8.00, - говорят в мэрии.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула объясняют необходимость установки данных знаков тем, что таким образом обеспечится пропускная способность участков дорог и беспрепятственная работа дорожной техники.