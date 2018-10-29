2018-10-29T06:25:27+03:00
Общество

Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветерановАлтай-Кокс провел праздничный концерт для ветерановФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках месячника пожилого человека Алтай-Кокс организовал праздничный вечер для ветеранов предприятия.

- Каждый из вас внес лепту в развитие завода. Благодаря вам он стал лучшим в отрасли – по культуре производства, технологическому уровню. Вы и на заслуженном отдыхе не сидите без дела. Побеждаете в городских спортивных соревнованиях, проводите выставки творческих работ, юбилейные встречи, выступаете с вокальной группой, приезжаете на завод с экскурсиями. Мы гордимся вами!, - сказал технический директор Алтай-Кокса Сергей Осадчий.

Ветеранов поздравили также заместитель председателя профкома Алтай-Кокса Ирина Вишневская и представитель администрации города Ольга Сухинина.

Краевые награды и подарки от предприятия за многолетний добросовестный труд получили бывшие работники Алтай-Кокса Валерий Литвиненко и Анатолий Берсенев.

Ветераны приняли участие в творческом конкурсе «Осенняя шляпка». Они представили на выставку шляпки, украшенные осенними цветами, листьями и гроздьями ягод. Победителем конкурса стала Надежда Ульяшова, ветеран коксового цеха.

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