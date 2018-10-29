Два нападения на таксистов произошло в Барнауле за выходные

29 Окт. 05:09 2018-10-29T05:12:33+03:00

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Сразу два случая нападения на таксистов было зарегистрировано в Барнауле в минувшие выходные дни. Сначала злоумышленники избили и ограбили мужчину, а затем напали на женщину.

О случившемся пишут в сообществе «Инцидент Барнаул». В одном из сообщений говорится о том, что 27 октября в 23 часа 50 минут около торгово-развлекательного центра «Волна» по адресу: улица Власихинская, 65 трое мужчин, которым на вид от 40 до 50 лет напали на водителя такси, избили его и ограбили. В итоге они отняли у таксиста видеорегистратор.

Сообщается, что все трое уже задержаны сотрудниками полиции.

В другом сообщении этого же паблика говорится, что 28 октября, около 1 часа 20 минут в Затоне произошло нападение на женщину-таксиста. Пострадавшая была жестоко избита и раздета нападавшими. Ее в тяжелом состоянии обнаружили в 50 метрах от машины в кустах. Были украдены деньги и мобильный телефон. Остальные ценности золото и документы нападавшие не тронули.

Автомобиль Nissan Bluebird Silphy и женщина были обнаружены сотрудниками ДПС, которых вызвали люди из проезжающей мимо машины.

Пострадавшую доставили в тяжёлом состоянии в первую городскую больницу. Ведутся поиски нападавших.