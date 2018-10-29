2018-10-29T03:46:58+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» обыграли команду «Челны» на своем льду

Эта победа позволила барнаульцам выйти на четвертое место в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Хоккеисты «Алтая» обыграли команду «Челны» на своем льдуХоккеисты «Алтая» обыграли команду «Челны» на своем льдуФото: предоставлено пресс-службой
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Хоккейный клуб «Алтай» провел очередной матч в рамках Первенства ВХЛ. На этот раз барнаульцы принимали на своем льду команду «Челны» из Набережных Челнов.

Уже в первом периоде обе команды имели несколько моментов для взятия ворот, но по истечении двадцати минут игры на табло горели нули.

Первую заброшенную шайбу зрители увидели только в середине мачта. Ее автором стал нападающий «Алтая» Роман Решетников.

В середине третьего периода форвард барнаульской команды Сергей Гриценко упрочил преимущество хозяев, сделав счет 2:0.

В концовке встречи «Челны» сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Эти меры позволили им сократить отставание в счете до минимума.

Между тем, последнее слово оказалось за хоккеистами барнаульской команды. За 11 секунд до финальной сирены окончательный счет в матче установил капитан «Алтая» Владислав Янцен.

Барнаульцы одержали победу со счетом 3:1. Сегодня, 29 октября, команды проведут повторную встречу. Начало матча в 19 часов.

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