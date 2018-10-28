2018-10-28T09:20:03+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» сыграют с «Челнами»

Первая игра начнется в 17.00, повторная в 19.00
Анна СЕМИНА
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Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» в ближайшие дни, 28 и 29 октября, сыграют с командой «Челны» из Набережных Челнов.

Наш будущий соперник прибыл в Барнаул накануне утром и уже приступил к подготовке к матчу. Игра пройдет на льду ЛДС Карандин Арена «Динамо».

Что касается турнирного положения, то «Челны» на данный момент находятся на шестом месте в таблице первенства ВХЛ. На ее счету 11 очков. При этом позади уже 12 игр. Успехи «Алтая» точно такие же, однако исходя из лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб, его положение чуть выше. Таким образом, от предстоящих матчей будет зависеть как все же соперники поделят места между собой.

Пожалуй, главная опасность в предстоящих играх может исходить от нападающего Егора Серанова. По системе «гол+пас» он набрал 11 очков. А вот в «Алтае» за последнее время произошли некоторые изменения. Команду по согласованию сторон покинул голкипер Илья Кривич. А еще клуб подписал контракт с нападающим Денисом Полукаровым. Кто из них сильнее узнаем уже совсем скоро. Сегодня игра начнется в 17.00, а завтра в 19.00.

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