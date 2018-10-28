Очевидцы: В Барнауле избили женщину-таксиста

28 Окт. 08:06 2018-10-28T08:06:57+03:00

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Очевидцы рассказали, что в барнаульском микрорайоне Затон неизвестный напал на женщину-таксиста и избил ее.

О происшествии сообщили в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По имеющейся информации, нападение произошло сегодня, 28 октября, около 1.20 ночи. Неизвестный напал на 50-летнюю женщину-таксиста, избил и раздел. Пострадавшую обнаружили вызванные очевидцами сотрудники ДПС. Она лежала в кустах, недалеко от автомобиля. У нее украли деньги и мобильный телефон, а вот ценности, украшения и документы не тронули.

Позже на место происшествия подтянулись около десяти машин, в том числе оперативная группа. Известно, что пострадавшая сотрудничала со службой заказа такси "Поехали" и "Везёт". Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в горбольницу №1.

Имеются приметы подозреваемого: на вид 25-27 лет, рост 175-180, среднего телосложения, короткие русые волосы. Предположительно он был одет в матерчатую куртку с красными вставками, серую толстовку на молнии и с капюшоном, а также в темно-синих джинсы.

По последней информации личность злоумышленника удалось установить. Правда, он пока не задержан.