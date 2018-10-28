Легковушка врезалась в «скорую» в Бийске

28 Окт. 05:40 2018-10-28T05:40:38+03:00

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Авария с участием легковушки и машины «скорой» помощи произошла в Бийске в субботу, 27 октября.

Как сообщают очевидцы в паблике «Бийск – мой город!» в социальной сети Instagram, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц 8 Марта и Горно-Алтайской.

- В "проклятом перекрёстке" Бийска легковушка столкнулась со скорой помощью. Транспорт сильно пострадал, - говорится в опубликованном посте.

Многие подписчики согласились с автором снимка, что перекресток действительно нехороший.

- Там хоть лежачих полицейских положили бы что ли. Очень часто там бьются, -пишут горожане.

А вот часть категорически не согласна. На данном участке есть все необходимые знаки: «Стоп» и «Пешеходный переход». Так что по их мнению, все аварии происходят из-за невнимательности водителей или из-за того, что они целенаправленно игнорируют правила дорожного движения.

- Таких "проклятых перекрестков" в городе полно, каждый день по несколько ДТП на них! Знаки "Уступи дорогу" несомненно нужно смотреть, но есть предложение еще вот какое: ГИБДД необходимо виновников в подобных ДТП направлять, как минимум на официальную пересдачу экзаменов в ГИБДД, - пишет один из автолюбителей.