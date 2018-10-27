2018-10-27T15:08:26+03:00
Общество

Алтайские полицейские задержали церковного воришку

Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайские полицейские задержали подозреваемого в краже из церкви. В мае этого года бездомный взломал дверь храма в селе Панкрушиха.

- С места происшествия были похищены серебряные цепочки с крестиками, денежные пожертвования в сумме около трех тысяч рублей, а также мобильный телефон. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - сообщает краевое управление МВД.

На днях полицейские задержали 39-летнего мужчину в Родинском районе. Под тяжестью улик он признался и написал явку с повинной. Уже установлено, что он же совершил аналогичную кражу из церкви в Алтайском районе.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных и иных преступлений. Из мест лишения он освободился в марте прошлого года.

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