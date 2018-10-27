2018-10-27T12:57:59+03:00
Происшествия

В Барнауле на перекрестке столкнулись три автомобиля

Иван ОЛЕКСЮК
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Место происшествияМесто происшествияФото: со страницы vk.com/barneos22
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В Барнауле на перекрестке Юрина - Северо-Западная столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул22», на месте работает МЧС.

Из-за аварии начала собираться пробка. Проезд затруднен.

- Стою на перекрестке, смотрю на словившихся. Не очень ясно, что произошло. Тут вообще разметку кретин какой-то рисовал, левые ряды по Юрина друг на друга выходят, - пишет горожанин Алексей Толстых.

- Только что проезжала, перекрыто движение, автобус поехал по Солнцева, - говорит Александра Синицына.

- Больше всего не повезло водителю на Geely, он вообще на светофоре стоял. И в него прилетело. Надеюсь, никто сильно не пострадал, - пишет Катерина Малозёмова.

Официальные причины аварии пока не называются. В подробностях произешедшего предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

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