Ремонт фасада «Гостиницы «Алтай» почти завершен

27 Окт. 11:28 2018-10-27T11:28:38+03:00

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Реставрация фасада «Гостиницы «Алтай», которая находится на проспекте Ленина в Барнауле почти завершена.

Также планируется второй этап работ, который включит в себя реставрацию и приспособление для современного использования внутренних помещений гостиницы.

- Научно-проектная документация по сохранению данного памятника архитектуры в настоящее время поступила в управление на согласование, - сообщает Алтайохранкультура.

Здание «Алтая» было построено в 1941 году, за основу принят красноярский проект гостиницы на 71 номер. Здание является типичным образцом гостиницы советских городов конца 1930-х – начала 1940-х годов, выполненным традиционными приемами монументальной советской архитектуры, несущим в себе черты стиля арт-деко и нарождавшегося неоклассицизма.

Документация вместе с актом государственной историко-культурной экспертизы размещена на официальном сайте управления для публичного обсуждения.