В Барнауле отремонтируют 10,5 км уличного освещения

27 Окт. 10:33 2018-10-27T10:34:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На барнаульских улицах станет светлее. До конца года в городе собираются провести капитальный ремонт 10,5 км линий уличного освещения.

Деньги на это выделяет из краевого бюджета. Рабочие заменят воздушные линии электропередач, 270 опор наружного освещения, 330 энергоэффективных светильников.

На сегодняшний день закончены работы на следующий объектах:

ул. Молодёжная от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина;

ул.Путиловская от ул.Бульвар 9 Января до проспекта Сибирского;

ул.Путиловская от пр-кта Сибирского до пр-кта Комсомольского;

ул.Союза Республик от пр-кта Сибирского до пр-кта Ленина;

сквер на пересечении ул.Папанинцев и пр-кта Красноармейского;

ул.Никитина от пр-кта Ленина до пр-кта Социалистического;

ул.Ползунова между пр-ктом Социалистическим и пр-ктом Красноармейским;

ул.Аванесова от дома №49 до пер.Пожарный, пер.Пожарный от ул.Аванесова до ул.Гвардейской;

ул.Гвардейская от здания №4 до пер.Пожарного.