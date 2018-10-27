2018-10-27T10:06:29+03:00
Общество

Около 1,5 тыс лекарственных препаратов изъяли в Первомайском районе

У фирмы не было лицензии на торговлю ветеринарными медикаментами
Иван ОЛЕКСЮК
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В поселке Новый Первомайского района проверили магазин, специализирующийся на продаже кормов для животных. В предприятии обнаружили медикаменты, на продажу которых не было лицензии.

Рейд прошел в рамках предупреждения, пресечения и выявления правонарушений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств для ветеринарного применения на территории Алтайского края.

- В ходе мероприятия выявлен факт реализации ООО «Амбарчик» лекарственных препаратов для ветеринарного применения без лицензии. Изъято из обращения 150 наименований (1448 единиц упаковок) лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Кроме того, выявлены нарушения условий хранения ветеринарных лекарств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры и действия света, а также наличие в обращении препаратов с истекшим сроком годности, - сообщает краевое управление Россельхознадзора.

В предприятия возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, материалы дела будут направлены в суд.

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