Фестиваль эстрадной песни «Шире круг» прошел в Барнауле

27 Окт. 08:05 2018-10-27T08:06:03+03:00

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Красивым музыкальным фестивалем в Барнауле в октябре завершился проект «Творческая мастерская эстрадной авторской песни «Шире круг».

Его провели на деньги фонда президентских грантов в краевом дворце молодежи. Проект был реализован в крае впервые и в большей степени был направлен на начинающих.

- Его цель - раскрыть творческий потенциал личности, подарить радость совместного творчества детям и их родителям, открыть подросткам удивительный мир творческой фантазии и живого общения, взрослым поверить в себя и открыть новые грани своих способностей, - сообщают организаторы.

Участниками проекта стало около 80 человек – это дети от 3,5 лет и их родители, подростки и их друзья, юноши, студенты, взрослые люди. Уникальность проекта состояла в том, что создать песню может каждый человек, не имея специального музыкального образования и навыков.

Идейный вдохновитель и руководитель проекта Марина Фирсова говорит, что у нее давно была мечта реализовать эту идею. В ходе реализации проекта было написано более ста песен.