2018-10-27T07:23:23+03:00
Экономика

Две газовые котельные за 20 миллионов рублей запустили в Калманском районе

Иван ОЛЕКСЮК
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В Калманском районе запустили две газовые котельные. Стоимость объектов оценивается в 20 млн рублей.

Одна из них находится в поселке Алтай, другая – в Калманке. Предполагается, их мощности хватит, чтобы отапливать местные школы.

- Год назад мы капитально отремонтировали здание школы, утеплили стены и поставили новые окна. Подключение к газу - завершающая стадия в организации комфортных условий. Раньше иногда случались перебои с отоплением, к тому же всегда зависели от поставок угля, теперь этого нет. Посчитали экономию, платить за тепло теперь будем меньше почти в два раза, - рассказала директор Калманской среднеобразовательной школы Наталья Анищенко.

В рамках программы по обеспечению жителей услугами ЖКХ в 2018 году предусматривает строительство 100 километров газопроводов в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, а также Бийском, Калманском, Косихинском, Первомайском, Ребрихинском, Советском, Смоленском и Троицком районах, газификация более трех тысяч домовладений и 14 котельных.

- В следующем году предполагается аналогичный объем работ, на что из краевого бюджета выделят 300 миллионов рублей, - сообщает сайт регионального правительства.

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