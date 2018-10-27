В Бийске экс-полицейский получил шесть лет колонии за взятку и махинации со справками

27 Окт. 07:04 2018-10-27T07:05:47+03:00

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По версии следствия, в 2016 году в Бийске бывший гаишник помог местному жителю скрыть факт привлечения к административной ответственности от начальства.

Инспектор имел доступ к ведомственной системе, в которой находились данные о всех правонарушениях. Сотрудник полиции подправил некоторые данные.

- За денежное вознаграждение он предоставил по месту трудоустройства гражданина ложные сведения об отсутствии у него административных правонарушений. В ходе следствия также была доказана причастность полицейского еще к одному аналогичному факту противоправной деятельности, - рассказали в краевом следственном комитете.

Махинации выявила служба собственной безопасности при МВД. В результате против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил бывшего сотрудника полиции к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.