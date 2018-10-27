В Барнауле проходят продовольственные ярмарки

27 Окт. 06:03 2018-10-27T06:04:10+03:00

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В Барнауле в субботу, 27 октября, открылись продовольственные ярмарки. На них можно купить товары по сниженным ценам.

В продаже – яйца, мясо птицы, свинина, говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты, овощи и другие продукты. Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов.

По данным пресс-центра администрации города, в Железнодорожном районе торговля будет идти на проспекте Красноармейском, 131 и проспекте Ленина, 71. В Индустриальном районе ярмарка пройдет на улице 50 лет СССР, 51а. В Ленинском районе - на площади Народной. В Октябрьском районе будут работать две площадки: на проспекте Ленина, 152 и улице Титова, 9. В Центральном районе ярмарка пройдет на проспекте Красноармейском, 36 и улице Чайковского, 21.

Во время социальной ярмарки на Народной площади (улица Исакова - улица Попова) будет работать пункт иммунизации против гриппа. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и, по возможности, прививочный сертификат.