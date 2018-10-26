В Геленджике задержали «фокусника» из Алтайского края

26 Окт. 17:38 2018-10-26T17:38:13+03:00

Его подозревают в краже украшений и кошелька с деньгами и картами

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Полицейские города Геленджика Краснодарского края задержали «фокусника» из Алтайского края, которого подозревают в краже.

В полицию обратились потерпевшие, которые рассказали, что вечером на набережной к ним подошел неизвестный и во время разговора предложил показать карточные фокусы. Уже после того как он ушел, потерпевшие поняли, что у них пропали ювелирные украшения и кошелек с деньгами и картами.

- Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, у которого все произошло. На кадрах заявительницы увидели среди покупателей своего обидчика. Была составлена ориентировка по которой в последствии его задержали.

«Фокусником» оказался 29-летний житель Алтайского края. Уже известно, что ранее у него были проблемы с законом. Сейчас он находится под стражей. Против него завели уголовное дело. Если вину мужчины докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент полицейские ведут розыск других возможных потерпевших. Они могут обращаться по телефонам: 8 (86141) 3-29-35, 102.