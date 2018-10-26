2018-10-26T16:27:40+03:00
Общество

Барнаульская Госавтоинспекция поздравила водителей с наступающим Днем автомобилиста

Праздник отметят в последнее воскресенье октября
Анна СЕМИНА
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Водителей поздравили с предстоящим праздникомВодителей поздравили с предстоящим праздникомФото: ГИБДД Барнаула
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Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции поздравили водителей с наступающим праздником Днем автомобилиста.

- Барнаульская Госавтоинспекция поздравляет профессионалов и любителей с Днем автомобилиста! Желает зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху, отсутствия пробок и препятствий на пути к целям, - говорят в ведомстве.

Этот праздник берет начало еще в 1980 году. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О праздничных и памятных днях», где в числе прочих в последнее воскресенье октября учредили «День автомобилиста». В недавнем прошлом он звучал как «День водителя».

- Этот праздник можно считать не только профессиональным, но и народным. Без автомобилей невозможно представить нашу жизнь, благодаря транспорту у человечества появилось масса возможностей, - говорят в ГИБДД.

Пользуясь случаем, поздравить можно так же и специалистов смежных профессий: механиков, инженер, сотрудников автотранспортных предприятий.

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