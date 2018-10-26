На Алтае меняется расписание электричек

26 Окт. 13:49 2018-10-26T13:56:23+03:00

Оно будет действовать с 4 по 6 ноября

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В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Измененное расписание будет действовать с 4 по 6 ноября и коснется лишь некоторых пригородный поездов.

4 ноября

Поезд №6227 Заринская – Барнаул с отправление в 14.43 отменяется.

5 ноября

Назначается поезд №6227 Заринская – Барнаул с отправлением в 14.43, и поезд № 6001 Озерки – Барнаул с отправлением в 5.33.

Отменяются электропоезда: №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4.34), №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7.01), №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 7.30), №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18.36), №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4.01).

6 ноября

Назначается поезд №6776/6775 Сузун – Барнаул с отправлением в 4.01 и отменяется электричка № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5.33).

С 7 ноября расписание всех электропоездов вернется в прежний график.

Дополнительную информацию можно получить в пригородных кассах или по телефону: 8 (3852) 29-21-68.