На Алтае выберут «Голубец года»

26 Окт. 13:02 2018-10-26T13:02:44+03:00

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Необычный праздник «Голубцовские голубцы» пройдет в четвертый раз в алтайском селе Голубцово 27 октября.

Как рассказали в «Алтайтурцентре», в минувшем году гости пробовали голубцы-фьюжн, щучьи и морские, славянские, диетические, медовые, заморские, сибирские. Нынче их ждут не менее экзотические блюда. А также посетители будут выбирать победителя в конкурсе «Голубец года» (участники заранее предложат необычные рецепты).

Помимо этого состоятся «Голубцовское поле чудес», квест «Большая игра», конкурсы и активный отдых - можно будет поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, русский бильярд и другое.

Праздник состоится на турбазе «Куб-А», ул. Центральная, 13, в часе езды от Барнаула. Начало в 11 часов.

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