Губернатор Алтайского края озвучил новые назначения
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 26 октября, произвел ряд назначений в Правительстве региона.
Как сообщает официальный сайт правительства, временно исполняющим обязанности начальника управления спорта и молодежной политики стал Юрий Самсоненко. Ранее он занимал пост заместителя начальника.
С понедельника, 29 октября, министром здравоохранения Алтайского края станет Дмитрий Попов. Он прибыл к нам из Красноярского края. Там он был заместителем министра здравоохранения региона.
С 12 ноября начальником департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу станет Юрий Захаров. Ранее он занимал должность начальника управления по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.
Помимо этого с 12 ноября начальником управления по развитию туризма и курортной деятельности назначен Евгений Дешевых. В недавнем прошлом он занимал кресло начальника управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Еще один назначенец, который приступит к своим обязанностям с 12 ноября – новый начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Пост займет Александр Евстигнеев – бывший заместитель начальника ведомства.