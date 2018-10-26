Губернатор Алтайского края озвучил новые назначения

26 Окт. 12:43 2018-10-26T13:57:19+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 26 октября, произвел ряд назначений в Правительстве региона.

Как сообщает официальный сайт правительства, временно исполняющим обязанности начальника управления спорта и молодежной политики стал Юрий Самсоненко. Ранее он занимал пост заместителя начальника.

С понедельника, 29 октября, министром здравоохранения Алтайского края станет Дмитрий Попов. Он прибыл к нам из Красноярского края. Там он был заместителем министра здравоохранения региона.

С 12 ноября начальником департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу станет Юрий Захаров. Ранее он занимал должность начальника управления по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.

Помимо этого с 12 ноября начальником управления по развитию туризма и курортной деятельности назначен Евгений Дешевых. В недавнем прошлом он занимал кресло начальника управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Еще один назначенец, который приступит к своим обязанностям с 12 ноября – новый начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Пост займет Александр Евстигнеев – бывший заместитель начальника ведомства.