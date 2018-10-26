Прожиточный минимум для пенсионеров установили в Алтайском крае

26 Окт. 12:08 2018-10-26T12:08:06+03:00

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Алтайские депутаты одобрили прожиточный минимум пенсионера региона на следующий год

Величину прожиточного минимума пенсионера на 2019 год установили на очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания. Депутаты установили ее на отметке 8669 рублей. Этот минимум необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии.

Стоит отметить, что эти доплаты устанавливаются для всех неработающих пенсионеров, если их общий доход не достигает величины прожиточного минимума, установленный в регионе. Причем, при подсчете учитываются пенсионные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, другие ежемесячные денежные выплаты (включая стоимость набора социальных услуг) и так далее.

При этом в Алтайском крае предусмотрен заявительный порядок обращения пенсионеров за доплатой. Согласно принятому закону, в следующем году на нее могут рассчитывать около 102 тысяч человек.